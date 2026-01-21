«Республиканцы могут потерять пост президента США»: к чему приведет борьба Трампа за Гренландию

Европейские лидеры могут пойти на передачу Гренландии США, рассчитывая наладить отношения с администрацией американского президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, договорятся ли стороны по Гренландии.

Как отметил эксперт, европейские лидеры будут пытаться сохранить лицо до последнего по этому вопросу.

«Однако я считаю, что в конечном итоге Гренландия не попадет к США, потому что это нарушение всех основополагающих принципов мироустройства. Отъем Гренландии — это акт аннексии, когда одно государство у другого государства отбирает территорию, и это не может быть оправдано никакими договорами и международным правом. Это что-то из прошлого, когда страны выхватывали друг у друга куски территорий и перекраивали их. Поэтому я думаю, что европейцы соглашаться не будут, даже когда поймут, что не имеют возможности Гренландию удержать», — пояснил специалист.

По его мнению, многое в этой ситуации зависит и от политической стратегии США.

«Соединенные Штаты не смогут в конечном итоге отобрать Гренландию у Дании. Политическая жизнь США изменчива: примерно раз в четыре года или в восемь лет она меняется весьма существенно. Следующая администрация маловероятно будет продолжать трамповские концепции захвата территорий», — выразил мнение он.

При этом Гренландия уже сейчас стала камнем преткновения между Европой и США, однако в будущем ситуация изменится, заверил политолог.

«Трамп — это не система, а некая флюктуация в западном мире. Сейчас все разрушение мирового порядка и мировая деструкция упирается именно в него. Неизвестно, что будет на выборах в Конгресс США в 2026 году. Если там республиканцы потеряют большинство, то они могут потерять и пост президента», — заключил Аграновский.

