В Непале развернулись крупнейшие за последние годы уличные протесты, в которых ведущую роль сыграло молодое поколение. Акции начались 8 сентября после введенного правительством запрета на социальные сети и быстро переросли в масштабное движение против коррупции и политической системы страны. Что известно о ситуации и какой исход ожидать властям Непала — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Запрет и первые жертвы

Причиной возмущения стало решение властей временно ограничить доступ к платформам Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. Уже в первый день протестов полиция применила оружие против демонстрантов. По официальным данным, жертвами стали 21 человек, сотни получили ранения.

9 сентября акции приняли насильственный характер. Толпы протестующих подожгли здания, связанные с высшими чиновниками: дома премьер-министра, президента, министров, а также офисы ведущих партий — Коммунистической партии Непала (UML) и «Непальского конгресса». Был подожжен и парламент, расположенный в Международном конференц-центре в Катманду, сообщает The Himalayan Times в своем X.

На фоне разгоравшихся беспорядков премьер-министр Шарма Оли подал в отставку, передает агентство Reuters. Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии Непала также подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти, информирует местный портал Khabarhub. Также в СМИ появилась информация о том, что президент Непала Рам Чандра Паудел ушел в отставку, позже это было опровергнуто властями страны.

Движение получило название «Протест поколения Z», или «Революция поколения Z», так как основной костяк составили молодые люди в возрасте от 13 до 28 лет. Их требования вышли далеко за рамки восстановления доступа к интернет-платформам. Протестующие заявляют о необходимости расформирования парламента, массовых отставок и проведения новых выборов.

Поколение Z cнесет власть

Как отметил политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», нынешняя ситуация в Непале неудивительна, поскольку и раньше в стране применяли силовой подход для решения проблем.

«В Непале напряженная ситуация уже многие годы, с одной стороны, это буддийская страна, где все мирно по идее должно происходить. В то же время там конфликты и вооруженным путем решались в течение десятилетий. Плюс на Непал влияют великие державы, такие как Китай и Индия», — пояснил эксперт.

Фото: [ istockphoto.com/CatEyePerspective ]

Однако в этой ситуации ответ за беспорядки полностью несут власти, считает политолог.

«Это ошибка власти. Они утверждают, что запретили социальные сети, которые незаконно действовали, не тот контент распространяли и так далее. Но учитывая нынешние ситуации, когда социальные сети это просто неотъемлемая часть жизни молодых людей, можно было это более грамотно сделать, объяснить и растолковать. Молодежь в любой стране мира крайне болезненно воспринимает ограничение свободы, а для них социальные сети — это главный признак их свободы», — выразил мнение специалист.

При этом внешние силы также могли повлиять на эту ситуацию, однако сейчас митингами руководит конкретно непальский народ, считает он.

«Я думаю, эта вспышка эта связана с внутренними процессами в стране. То, что там могли внешние силы как-то приложить к этому руку тоже нельзя исключать. Просто сейчас властям любой страны надо быть очень внимательны к тем процессам, которые происходят в молодой части общества», — заявил эксперт.

При этом хаос такого рода, заверил политолог, должны разрешать непальские власти. К примеру, в 1989 году Китай пошел на жесткие меры для подавления митингов на площади Тяньаньмэнь, в итоге им удалось сохранить страну и власть.

«Однако неизвестно, есть ли воля и у политической верхушки Непала. Также стоит учитывать, что народ в таких странах очень разделенный, там много племен, каст и других разделительных линий, из-за этого обществу бывает трудно сплотиться. Я думаю, что если эти протесты продолжатся, то нынешнюю власть они просто свалят. Кто на их место придет, тут трудно сказать, потому что у этих протестов не видно лидера. Если нет лидера, то в последующем эти лидеры могут появляться в самых неожиданных местах. Может из вышедших на митинги студентов появится человек, может появиться из-за границы», — заключил Светов.

Ранее был рассекречен тайный план европейских стервятников по оккупации Украины.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.