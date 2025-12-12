Риски для беременных и обострение подагры: чем и кому опасна красная икра

Красная икра остается одним из самых популярных продуктов новогоднего стола, однако ее польза нередко переоценивается. Чем она может быть опасна, а какой объем порции в сутки не навредит здоровью, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Елена Пехотина.

По словам врача, при умеренном потреблении икра действительно является источником белка, омега-3 жирных кислот и витаминов группы B.

«Но при избыточном употреблении возможны неблагоприятные эффекты, прежде всего связанные с высоким содержанием соли, которая способствует задержке жидкости, повышению артериального давления и увеличению нагрузки на сердечно-сосудистую систему», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

У людей, склонных к гипертонии или отекам, переедание может спровоцировать ухудшение самочувствия в течение нескольких часов.

«Кроме того, икра содержит значительное количество пуринов, что при чрезмерном потреблении создает риск обострения подагры или дискомфортных ощущений в суставах», — добавила Пехотина.

Есть группы людей, продолжила врач, которым красная икра противопоказана или должна употребляться в минимальных количествах: пациенты с тяжелыми заболеваниями почек, выраженной гипертонией, подагрой, отечным синдромом, а также люди с подтвержденной аллергией на морепродукты.

«С осторожностью продукт рекомендуется беременным из-за солевой нагрузки. В целом, безопасной считается небольшая порция — одна-две чайные ложки», — заключила эксперт.

