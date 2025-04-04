Родила первенца в 46 лет: что известно о личной жизни Цымбалюк-Романовской и кто отец ребенка

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, вдова известного артиста Армена Джигарханяна, привлекла внимание СМИ новостью о рождении ребенка. Она родила первенца в возрасте 46 лет, но личность отца ребенка не раскрывает. Что известно о личной жизни Цымбалюк-Романовской и кто может быть отцом ее дочери — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Брак со звездой

Отношения Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна стали предметом широкого обсуждения и интереса со стороны общественности, особенно в контексте их значительной разницы в возрасте и творческой карьеры. Их отношения начались, когда Виталина, будучи уже известной пианисткой, сотрудничала с театром, которым руководил Джигарханян. Эта творческая связь постепенно переросла в романтические взаимоотношения, и в 2016 году пара поженилась.

Несмотря на значительную разницу в возрасте — Джигарханян был почти на пятьдесят лет старше Виталины, — они создали яркую и эмоциональную пару. Их союз вызывал как восторг, так и осуждение со стороны знакомых и общественности. Однако со временем их отношения стали все более напряженными. В 2017 году Виталина подала на развод, и это решение стало неожиданностью для многих, так как их союз долгое время воспринимался как крепкий.

Фото: [ соцсети ]

Разлад в отношениях стал особенно заметен на фоне вскрывшихся личных конфликтов, финансовых споров и склонности к публичным скандалам. Виталина заявила о том, что испытывала давление и контроль со стороны Армена, что также стало одной из причин ее решения разорвать брак.

Личная жизнь после развода

Не секрет, что развод стал для Виталины тяжелым испытанием. Она переживала как эмоциональные, так и финансовые трудности. Тем не менее, с течением времени пианистке удалось восстановить свою жизнь. Тогда Цымбалюк-Романовская начала вновь открывать для себя романтические отношения. Время от времени появлялись слухи о ее новых знакомых и возможных романах, но она тщательно скрывала свою личную жизнь от внимания СМИ.

Фото: [ соцсети ]

В 2017 году ходили слухи об отношениях пианистки с певцом Прохором Шаляпиным. Однако, по ее словам, между ними было больше, чем дружба, но как мужчина и женщина они не встречались. Сама пианистка называла эти отношения «одним проектом» и говорила, что после его завершения не общается с певцом. Уже в 2023 году Цымбалюк-Романовская в интервью рассказала о своем новом романе, но личность избранника не раскрыла. Она лишь поделилась, что он младше по возрасту, а его профессия не связана с музыкой.

Кто отец ребенка?

Согласно одной из версий поклонников пианистки, отцом ее дочери мог быть сын Армена Джигарханяна — Степан. Тем более, что, по слухам, он был симпатичен Цымбалюк-Романовской. Однако сам Степан Джигарханян на новость о том, что его бывшая мачеха стала матерью, отреагировал безразлично, а на версию его отцовства и вовсе рассмеялся.

Кто-то считает, что вдова Джигарханяна припасла биологический материал бывшего супруга и сейчас им воспользовалась. Есть и те, кто считает, что беременность пианистки как-то связана с заявлением актера Дмитрия Харатьяна, который однажды заступился за нее в момент критики. По его словам, именно внимание и любовь Виталины продлили жизнь Джигарханяну, который, по мнению артиста, мог дожить до 85 лет. В ответ Цымбалюк-Романовская также «пела дифирамбы» Дмитрию.

Фото: [ соцсети ]

Несмотря на слухи, точной информации об отце ребенка нет, и сама Виталина пока не торопится раскрыть личность своего избранника.

Ранее стало известно, что Ида Галич подвергает риску ребенка, балуясь вином во время беременности.