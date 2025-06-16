«Россия на стороне Ирана в конфликте с Израилем»: вмешается ли Москва в ситуацию на Ближнем Востоке

Россия поддерживает Иран в противостоянии с Израилем, однако не станет влезать в новый ближневосточный конфликт. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства Ирана в России. Как отметил политолог Маркелов, такое решение неудивительно, поскольку Тегеран важен для Москвы на Ближнем Востоке.

«Россия на стороне Ирана в конфликте с Израилем. РФ считает, что Иран имеет более историческое и политическое право быть менеджером всех ситуаций на Ближнем Востоке в сравнении с Израилем», — отметил эксперт.

Кроме того, Тегеран для Москвы — важный стратегический партнер на Ближнем Востоке для продвижения собственных интересов в регионе, подчеркнул специалист. Из этого вытекает и факт военного сотрудничества Ирана и России.

«Иран нам выгоден, как территория, через которую мы можем поменять логистические мировые пути с выходом на Индийский океан [концепция транзита „Север-Юг“]», — заявил политолог.

Однако в острую фазу конфликта Россия не влезет из-за сложных отношений с Израилем, отметил специалист.

«Мы не осуждаем Израиль, но осуждаем любую агрессию в адрес того или иного государства», — сказал эксперт.

При этом сам по себе конфликт между Израилем и Ираном из ряда вечных. Как заверил Маркелов, стороны продолжат боевые действия, однако после вернутся к дипломатии.

Ранее стало известно, что сбежавшие из «воюющей» России в Израиль иноагенты второй день молчат об атаках на Иран.