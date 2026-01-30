Украина может устроить провокацию во время прекращения ударов по Украине до 1 февраля. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой президента США Дональда Трампа — для создания благоприятных условий для переговоров. Политолог Перенджиев считает, что такие действия российских политиков не остановят киевский режим в их желании напакостить.

«Провокацию от киевского режима во время воздержания от ударов по Украине до 1 февраля стоит ожидать. Сейчас у нас в стране задаются вопросом: Трамп обратился к России касательно положения Украины, а обращался ли он с подобной просьбой к руководству Украины — не наносить удар по социальной инфраструктуре и мирным жителям России. Это ключевой вопрос», — сетует эксперт.

По его словам, российские власти проявляют жест доброй воли для более удачной позиции в переговорном процессе.

«Россия неоднократно проявляет не просто добрую волю, но и политическую. Это нужно для того, чтобы в случае провокации от Украины у нас была бы аргументация перед мирными переговорами и в диалоге с США», — отметил специалист.

При этом Россия даст достойный ответ Украине в случае атаки ВСУ, заверил политолог.

«Если украинская сторона не захочет согласия и продолжит свои террористические действия в отношении мирного населения России, то тогда РФ нанесет с новой силой мощный удар. И в дальнейшем просить Россию о том, чтобы она прекратила какие-то удары, уже будет бессмысленно», — заключил Перенджиев.

Ранее стало известно, почему уход России из Сирии сейчас невозможен.