Аванпост на Ближнем Востоке: почему уход России из Сирии сейчас невозможен

России нет смысла покидать Сирию, поскольку это важная военная точка на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня заявил политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее иракский телеканал Kurdistan24 сообщил, что российские военные якобы начали покидать военно-воздушную базу близ города Эль-Камышлы в населенной курдами северо-восточной части Сирии. Политолог Перенджиев считает, что доверять в этом вопросе иракским СМИ не стоит.

«Сейчас делать выводы не стоит, потому что это может быть заказная или сливная статья. Те же британские СМИ заинтересованы в том, чтобы такая информация появилась, что Россия уходит из Сирии. Стоит отметить, что сегодня сирийские СМИ находятся на содержании европейских и британских служб», — пояснил эксперт.

При этом российской армии нет смысла покидать сейчас сирийское государство, заверил специалист.

«В настоящее время нам нет необходимости уходить из Сирии, тем более что с властями страны мы немного поладили. Сохранение наших баз в сирийском государстве не нравится Великобритании и Франции. Но нам действительно нужно оставаться в Сирии, это определенное геополитическое влияние на Ближнем Востоке», — выразил мнение политолог.

Также нахождение российской войск важно тем, что в Сирии находится военно-воздушная база, куда может производиться переброска авиации РФ для полета в страны Африки, отметил эксперт. Кроме того, данный аванпост имеет большое значение для стратегических отношений России с Ираном и Палестиной, заключил Перенджиев.

