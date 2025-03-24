Россиян начнут увольнять: экономисты предупредили о возможных сокращениях

Сокращение рабочих мест, сформированных за последние три года в ИТ-сфере и ряде других производств, возможно на фоне снижения найма. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил кандидат экономических наук Александр Абрамов.

Российские компании начали сокращать найм сотрудников, пишут «Известия» со ссылкой на данные hh.ru. Аналитики подсчитали, что число открытых вакансий за первые три месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 15%. По словам Абрамова, статистика свидетельствует о существенном сокращении спроса на новых работников.

«Я не думаю, что будет сокращаться заработная плата, но ее рост будет явно меньше», — считает эксперт.

Экономист допустил сокращение рабочих мест, сформированных за последние три года. Вероятно, сокращения могут затронуть ИТ-компании и ряд других производств. Дать точный прогноз пока что сложно, потому что ситуация во многом зависит от процесса урегулирования украинского кризиса, уточнил Абрамов.

«От этого зависит загрузка мощностей оборонно-промышленного комплекса. Я думаю, что это потенциальная проблема, где могут начаться сокращение финансирования и, соответственно, замедление роста оплаты труда. Прогнозировать рано, это зависит там от геополитической обстановки», — отметил специалист.

Кроме того, на вероятные сокращения в компаниях влияют высокая ключевая ставка и ожидаемый спад государственного финансирования бизнеса, продолжил экономист.

«Мы видим, что программы сокращаются, например, программы поддержки малого и среднего бизнеса. Конечно, затруднения доступа к финансам будут приводить к тому, что производство будет расти медленно или в некоторых случаях сокращаться. Это явно повлечет за собой сокращение рабочих мест», — заключил Абрамов.

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