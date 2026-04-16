Россиянам присылают смартфоны с предустановленным трояном LunaSpy

Мошенники присылают россиянам Android-смартфоны со встроенным шпионом LunaSpy
Специалисты компании F6 (ранее известной как «Эфшесть») раскрыли новую изощренную схему кибермошенников, нацеленную на клиентов российских банков. Злоумышленники начали рассылать потенциальным жертвам не просто вредоносные ссылки, а полностью подготовленные Android-смартфоны с уже предустановленным шпионским трояном LunaSpy. По данным аналитиков, только в феврале и марте 2026 года было зафиксировано около 300 подобных таргетированных атак.
Схема работает следующим образом: преступники, используя методы социальной инженерии, убеждают человека, что доставленное ему устройство необходимо для обеспечения повышенной безопасности и конфиденциальности. На деле же смартфон уже заражен мощным шпионским программным обеспечением, способным перехватывать управление камерой и микрофоном, записывать происходящее на экране и собирать практически любые данные с устройства. Таким образом, доверчивая жертва сама добровольно передает мошенникам инструмент тотальной слежки за своей жизнью.
В исследованных образцах LunaSpy маскировался под безобидное системное приложение «System framework», однако эксперты F6 предупреждают, что названия могут легко меняться. Троян обладает развитыми механизмами самозащиты: например, если пользователь пытается открыть меню удаления подозрительного приложения, вредонос способен самостоятельно нажать системную кнопку «Назад», блокируя попытку избавиться от него, и одновременно отправить уведомление на сервер злоумышленников.
По словам руководителя департамента F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрия Ермакова, подобные атаки открывают принципиально новый вектор угроз. Если доставка вредоносных программ вместе с уже подготовленными устройствами получит широкое распространение, злоумышленники получат беспрецедентные возможности для скрытого контроля над смартфонами граждан. Особую опасность представляет тот факт, что в одном из проанализированных устройств специалисты обнаружили мессенджер на базе протокола Matrix, через который преступники поддерживали постоянный контакт с жертвой. Имея доступ к камере, микрофону и экрану, они могут в режиме реального времени отслеживать действия человека и направлять его в нужное им русло, делая социальную инженерию невероятно точной и эффективной.