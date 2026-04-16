Россиянам присылают смартфоны с предустановленным трояном LunaSpy

Специалисты компании F6 (ранее известной как «Эфшесть») раскрыли новую изощренную схему кибермошенников, нацеленную на клиентов российских банков. Злоумышленники начали рассылать потенциальным жертвам не просто вредоносные ссылки, а полностью подготовленные Android-смартфоны с уже предустановленным шпионским трояном LunaSpy. По данным аналитиков, только в феврале и марте 2026 года было зафиксировано около 300 подобных таргетированных атак.

Схема работает следующим образом: преступники, используя методы социальной инженерии, убеждают человека, что доставленное ему устройство необходимо для обеспечения повышенной безопасности и конфиденциальности. На деле же смартфон уже заражен мощным шпионским программным обеспечением, способным перехватывать управление камерой и микрофоном, записывать происходящее на экране и собирать практически любые данные с устройства. Таким образом, доверчивая жертва сама добровольно передает мошенникам инструмент тотальной слежки за своей жизнью.

В исследованных образцах LunaSpy маскировался под безобидное системное приложение «System framework», однако эксперты F6 предупреждают, что названия могут легко меняться. Троян обладает развитыми механизмами самозащиты: например, если пользователь пытается открыть меню удаления подозрительного приложения, вредонос способен самостоятельно нажать системную кнопку «Назад», блокируя попытку избавиться от него, и одновременно отправить уведомление на сервер злоумышленников.

По словам руководителя департамента F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрия Ермакова, подобные атаки открывают принципиально новый вектор угроз. Если доставка вредоносных программ вместе с уже подготовленными устройствами получит широкое распространение, злоумышленники получат беспрецедентные возможности для скрытого контроля над смартфонами граждан. Особую опасность представляет тот факт, что в одном из проанализированных устройств специалисты обнаружили мессенджер на базе протокола Matrix, через который преступники поддерживали постоянный контакт с жертвой. Имея доступ к камере, микрофону и экрану, они могут в режиме реального времени отслеживать действия человека и направлять его в нужное им русло, делая социальную инженерию невероятно точной и эффективной.