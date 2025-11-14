Россиянам создадут цифровые профили в банке для защиты от мошенников — как это будет работать

Банки будут формировать цифровые профили россиян, сообщила финансист, инвестиционный советник ЦБ РФ Юлия Кузнецова. Такая инициатива последовала за заявлением Центробанка о том, что крупные переводы между счетами одного и того же человека могут быть расценены как признаки мошенничества. Как будут работать цифровые профили — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фактически, банки смогут отслеживать не только операции, но и формировать более полную картину о финансовом поведении своих клиентов. Это может быть использовано для выявления необычной активности и предотвращения мошеннических операций.

По словам руководителя коммуникационного агентства PGR agency Анастасии Бастрыкиной, нововведения, связанные с дополнительным контролем за банковскими операциями и денежными переводами — это часть нового большого механизма по формированию цифрового профиля граждан.

«Все эти меры направлены на борьбу с финансовым мошенничеством. Анализ информации для формирования такого профиля построен на обработке больших данных. Для успешного противодействия злоумышленникам, которые часто используют новые технологии в своих схемах, нужно делать и защиту высокотехнологичной», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Там, где не хватает бдительности самих владельцев банковского счета, теперь поможет дополнительная защита от службы безопасности банка, продолжила она.

«Анализ показателей активности и благонадежности граждан для формирования картины потребительской и финансовой модели поведения человека не нарушает права и закон о защите персональных данных, при этом помогает предотвратить мошеннические переводы денежных средств», — заключила Бастрыкина.

Ранее стало известно, что работники автосервисов в Москве зарабатывают больше 200 тыс. рублей.