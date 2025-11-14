Зарплаты выросли на 31%: стало известно, сколько получают работники автосервисов в Москве

Средние предлагаемые зарплаты для работников автосервисов в Москве за год выросли на 31%, сообщили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» аналитики «Авито Работы». По данным платформы, доход составил около 207 тыс. рублей в месяц.

Лидером по росту средних предлагаемых соискателям зарплат стали автомеханики — в октябре текущего года им предлагали в среднем 225 тыс. рублей в месяц за полный день, что на 49% выше прошлогодних значений. На 41% выросли средние зарплатные предложения у автослесарей — в октябре текущего года они могли рассчитывать на 198,7 тыс. рублей в месяц за полный рабочий день. В тройку специалистов автосервисов с самыми быстрорастущими зарплатами также вошли автоэлектрики. В октябре 2025 года новым сотрудникам при условии полной занятости предлагали в среднем 224 тыс. рублей в месяц (+40% за год).

При этом представленные средние зарплатные предложения основаны на данных вакансий на платформе и учитывают верхние границы указанных зарплатных вилок, так как работодатели часто указывают в объявлениях максимальные значения. В связи с этим фактический доход сотрудников может отличаться, отметили эксперты.

Директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что растет количество вакансий в автосервисах: по России в октябре текущего года особенно активно искали автомаляров (+77%) и автожестянщиков (+13%).

«Такая динамика обусловлена не только сезонным ростом спроса, но и изменениями в структуре автопарка: современные автомобили оснащаются все большим количеством электронных и инженерных систем, поэтому проведение ремонтных и восстановительных работ требует высокой компетенции и технической подготовки специалистов. В таких условиях сервисы нуждаются в квалифицированных кадрах, способных выполнять работы высокой точности и обеспечивать надежность обслуживания», — отметили он.

