Россияне и израильтяне раскупают Батуми: продажи квартир взлетели на 20%

Рынок недвижимости в грузинском черноморском курорте Батуми продолжает демонстрировать уверенный рост. В феврале 2026 года число продаж квартир увеличилось на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Business Media (bm.ge).

Всего в феврале в городе было реализовано 1315 квартир. Объем рынка за год вырос на треть — на 33,1%, достигнув 82 миллионов долларовОсобенно заметно увеличилась активность иностранных покупателей. В феврале их количество на первичном рынке жилья выросло на 53,9% по сравнению с прошлогодним показателем, а на вторичном — на 47,6%. Причем иностранцы обошли местных покупателей как на рынке новостроек, так и на рынке вторичного жилья.

Средняя цена квадратного метра в феврале поднялась до 1334 долларов, что на 12,6% выше, чем годом ранее.

Итоги 2025 года: первый миллиард

Прошлый год стал рекордным для батумского рынка недвижимости. Впервые общая стоимость проданных квартир на первичном и вторичном рынках превысила 1 миллиард долларов. Рост по сравнению с 2024 годом составил 260 миллионов долларов. Цены на жилье выросли за год на 11,5%.

Всего в 2025 году в Батуми зарегистрировали 17 053 сделки с недвижимостью — на 2516 (или 14,7%) больше, чем годом ранее. На первичном рынке количество сделок увеличилось на 75,2%, на вторичном — на 18,2%.

Глава отдела данных консалтинговой компании Colliers Georgia Лео Чикава в комментарии bm.ge отметил, что наиболее активными покупателями на батумском рынке жилья являются граждане России и Израиля.

В марте 2026 года, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, доля покупателей из Израиля среди иностранцев удвоилась по сравнению с прошлым годом, достигнув 40%.