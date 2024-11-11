Россияне массово пробуют мел и медовую акварель: стали известны вкусовые предпочтения жителей страны

Большинство россиян чаще всего выбирают необычные продукты и блюда, в том числе и не самые съедобные. Об этом следует из результатов опроса программы лояльности «Х5 Клуб», которые оказались в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У россиян спрашивали, какие необычные вкусовые сочетания вызывают восторг у россиян, а какие — отторжение. Результаты опроса оказались в распоряжении интернет-издания. Так, 51% респондентов заявили, что пробовали мел, а 47% — медовую акварель.

Абсолютное большинство опрошенных россиян готовы экспериментировать со вкусами (67,5%). А 16,6% респондентов относят себя к гурманам, готовым постоянно искать новые сочетания. В то же время определенная часть опрошенных (15,8%) предпочитает простую еду без лишних изысков.

Четверть опрошенных полагаются на интуицию при сочетании продуктов, 19,5% вдохновляются рецептами из социальных сетей. Некоторые (14,8%) случайно изобретают что-то в процессе готовки, а кто-то черпает идеи из ресторанов, кулинарных блогов и статей (13%).

Фото: [ freepik.com ]

В топ необычных любимых сочетаний вошла пицца с ананасами — она вызывает наибольшую привлекательность более чем у половины опрошенных, а совсем не готовы пробовать ее лишь 5,6% участников опроса. Чуть меньше половины респондентов (45,7%) отдали свои предпочтения сыру с плесенью и медом, 39,7% — мясу или курице с ягодным соусом, а 29% — шоколаду в сочетании с перцем чили.

Меньше всего опрошенные оценили сочетание картофеля фри с шоколадом (46%), кофе со сливочным маслом (34%) и клубнику с огурцом (33%). При этом шоколад и авокадо стали одной из самых противоречивых гастрономических пар — это сочетание привлекает 18,6% россиян, но вызывает отвращение у 15,2%.

Исследование показало, что россияне тянутся не только к экспериментам с привычными продуктами. Так, 67,2% респондентов пробовали сырое тесто, 51,3% — мел, также опрошенные назвали мыло, картон и даже гудрон. Более того, некоторые из опрошенных (47%) признались, что медовая акварель и даже бомбочки для ванны настолько притягательны, что их хочется попробовать, и только 19,2% никогда не испытывали желания съесть что-то несъедобное.

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