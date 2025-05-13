Россияне могут столкнуться с проблемами при обмене долларов старого образца за границей: какую валюту брать в поездку

Россияне могут столкнуться с проблемой обмена долларов старого образца в курортных странах. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Российского государственного университета социальных технологий Инна Литвиненко.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что доллары нового образца исчезли из российских банков. На данный момент во многих обменниках новые банкноты практически не достать.

«Ситуация, связанная с ограничениями в отношении долларов старого образца, возникает именно у россиян. Складывается впечатление, что это внеплановая санкционная политика для туристов из РФ, которую поддерживает ряд стран», — выразила мнение эксперт.

В первую очередь, считает эксперт, россияне могут столкнуться с такой проблемах в тех странах, где чаще всего отдыхают: в Турции, Египте, Шри-Ланке, ОАЭ и Китае.

«Несмотря на дружественные отношения Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Китая, россияне могут столкнуться с ущемлением в отношении долларов старого образца в официальных обменниках и при покупке товаров. При этом такие доллары могут принимать, но принимают их с дисконтом», — отметила Литвиненко.

При этом на текущий момент власти США не заявляли о выходе банкнот старого образца из оборота.

«Поэтому ситуация с валютой может развиваться, скорее всего, в индивидуальном порядке, но действительно к этому нужно быть готовым», — подчеркнула специалист.

Сейчас же россиянам выгоднее всего брать при поездке за границу доллары, а не рубли, отметила эксперт.

«С рублями сейчас ехать никуда не выгодно, их нигде не принимают, кроме Белоруссии. Учитывая тот выгодный курс, который мы сейчас наблюдаем, лучше приобрести доллары, даже если россияне только планируют предстоящий летний сезон или на оставшиеся осенние и зимние месяцы. Лучше это сделать заранее, пока курс выгодный, потому что по всем прогнозам он будет все-таки незначительно, но повышаться», — заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, что курс доллара вырос на фоне «торгового перемирия» между США и Китаем.