Россияне назвали Непал самой дешевой страной для отдыха

Российские туристы нашли новое бюджетное направление для отдыха, пишет интернет-портал snegir86. Самым доступным вариантом теперь считается Непал. Эта страна обогнала по популярности среди экономных путешественников Вьетнам, который долгое время удерживал лидерство.

Туристы, уже посетившие Непал, отмечают вкусную и недорогую местную кухню, живописные виды и интересную архитектуру. При этом сервис, по их словам, вполне комфортный. Практически все местные жители владеют английским языком, что упрощает общение.

Цены в Непале действительно радуют. Поездка на такси по городу обойдется всего в 20-25 рублей, а до аэропорта можно доехать за 50 рублей. Обед в недорогом кафе стоит 200-300 рублей. Жилье можно снять за 5 тысяч рублей на пять дней, а если планировать долгосрочный отдых, то аренда на месяц обойдется в 13-14 тысяч рублей.

Стоит учесть, что для въезда в Непал россиянам нужна виза. Прямых рейсов нет, лететь придется с пересадками. Однако, по мнению туристов, эти неудобства с лихвой компенсируются низкими ценами и уникальной атмосферой страны, расположенной у подножия Гималаев.

