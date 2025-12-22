Ученые нашли неожиданное влияние кофе на здоровье легких

Утренняя чашка кофе или чая может быть не просто ритуалом пробуждения, но и полезной привычкой для здоровья дыхательной системы. К такому выводу пришли ученые из австралийского Университета Эдит Коуэн, опубликовавшие масштабное исследование в журнале Food & Function.

Анализ данных почти 367 тысяч участников британского биобанка UK Biobank показал, что умеренное потребление этих напитков связано с лучшей функцией легких и снижением риска хронических заболеваний.

Исследователи использовали два точных метода оценки рациона — анкеты и 24-часовые пищевые дневники, что позволило избежать неточностей. Они сопоставили количество выпитого чая и кофе с ключевыми показателями: объемом форсированного выдоха, жизненной емкостью легких, уровнем системного воспаления, а также риском развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и астмы. Результаты оказались обнадеживающими.

Однако ученые делают важную оговорку, которая превращает выводы в полезную инструкцию: решающий фактор — умеренность. Наиболее благоприятный эффект наблюдался при низком и умеренном потреблении — примерно от половины до двух чашек в день. Такая привычка была связана с более высокими показателями работы легких, сниженным воспалением и меньшим риском ХОБЛ. Для кофе отдельно выявили связь с пониженной вероятностью развития астмы у взрослых.

Превышение нормированных доз не усиливает защитный эффект. Более того, высокое потребление чая (но не кофе) в отдельных анализах ассоциировалось с повышенным риском ХОБЛ у никогда не куривших людей, хотя эта связь исчезала при исключении участников с уже имеющимися симптомами. Авторы предполагают, что чрезмерное употребление может отражать сопутствующие нездоровые привычки, в первую очередь курение, или изменения в поведении людей с ухудшающимся самочувствием.

