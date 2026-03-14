Россиянин честно описал изнанку отдыха на популярном, но «умирающем» острове

Мечты о райском отдыхе на Бали разбились о суровую реальность для российского туриста Максима Маслова. Вернувшись с острова, который когда-то манил своей духовностью и природной гармонией, путешественник поделился с АБН24 горькими наблюдениями. По его словам, знаменитый «Остров богов» переживает тяжелые времена: природа отступает под натиском строек, а инфраструктура задыхается от наплыва гостей.

Первое, что бросилось в глаза по прибытии, — транспортный коллапс. Узкие дороги Бали, изначально не рассчитанные на такой поток, оказались полностью парализованы. Бесконечные вереницы мотобайков и автомобилей превращают короткие поездки в многочасовые испытания. Ситуацию усугубляет активное строительство: новые отели и виллы возводятся повсеместно, и строительные леса стали неотъемлемой частью пейзажа наравне с пальмами.

Природные красоты острова, признает турист, никуда не делись. Однако наслаждаться ими становится все труднее. Популярные достопримечательности превратились в места паломничества туристов, где за возможность сделать эффектное фото приходится отстаивать длинные очереди. Атмосфера уединения и покоя, за которой многие ехали на Бали, практически исчезла и теперь доступна только тем, кто готов арендовать дорогие виллы в изолированных локациях.

Экологическая ситуация на острове вызывает серьезную тревогу. Пляжи, особенно в южной части, страдают от настоящего нашествия пластика. Волны выбрасывают на берег тонны мусора, который порой полностью скрывает песок. Масштаб проблемы подтверждается на самом высоком уровне: президент Индонезии лично обращал внимание губернатора Бали на недопустимость такой ситуации, подчеркивая, что иностранные гости массово жалуются на грязь. Глава государства предупредил, что туристическая отрасль не выживет, если не навести порядок в экологии.

Разочаровала гостя и ценовая политика. Для иностранцев на Бали действуют завышенные тарифы — вход во многие места, которые раньше были бесплатными, теперь стал платным, а цены в кафе и ресторанах для туристов значительно выше, чем для местных жителей. В довершение ко всему — перенаселенность: толпы отдыхающих создают на острове ощущение людского муравейника, а не духовного пристанища.

При этом турист оговаривается: тем, кто едет на Бали впервые, остров вполне может понравиться. Здесь по-прежнему красиво и есть чем заняться. Но те, кто знал его другим — тихим и самобытным, — испытывают лишь чувство горечи от утраченного рая.

