Российский процессор «Иртыш» создают на китайской архитектуре за 1,3 млрд

Российский разработчик процессоров «Трамплин электроникс» привлек кредит в размере 1,3 миллиарда рублей для дальнейшей реализации проекта «Иртыш» — нового серверного чипа, создаваемого на китайской архитектуре LoongArch. Как сообщает CNews , согласно бухгалтерской отчетности компании за 2025 год, заем был получен от единственного владельца — «Трамплин холдинг», который указал в своих документах предоставление займа на ту же сумму. Представители разработчика оставили без ответа вопросы о том, на что именно будут направлены инвестиции и на какой срок они рассчитаны.

По оценкам источников издания, знакомых с проектом, на 1,3 миллиарда рублей можно выпустить несколько тысяч чипов, однако сама разработка стоит гораздо дороже. Для сравнения, «Байкал Электроникс» в 2021 году выиграл конкурсы на разработку процессоров почти на 10 миллиардов рублей.

Ключевой продукт «Трамплин Электроникс», процессор «Иртыш», базируется на новейших ядрах LoongArch 664, независимых от западных технологий. Эту архитектуру разработала китайская компания Loongson Technology, но российский разработчик по лицензии имеет возможность самостоятельного ее развития. Примечательно, что власти КНР еще в конце 2022 года признали разработки Loongson стратегически важными и запретили их экспорт, однако менее чем через год чипы на этой архитектуре «всплыли» в России.

Согласно «дорожной карте», во втором квартале 2026 года компания планирует подать заявку на вступление в реестр российской продукции Минпромторга, инженерные образцы рассчитывают получить во втором квартале 2027 года, тогда же запланирован выход на внутренний рынок, а к середине 2028 года — на внешний. В линейке анонсированы четыре серверных процессора разной конфигурации, включая «Иртыш С664» для дата-центров с пиковой тактовой частотой 2 ГГц, 64 ядрами и поддержкой до 2 ТБ оперативной памяти. Место производства и топология чипа не разглашаются, сообщается лишь, что оно организовано в «дружественной стране», а в России планируется освоить только корпусировку. Также известно, что часть ключевых специалистов «Трамплин электроникс» ранее работала в компании «МЦСТ», разрабатывавшей российские процессоры «Эльбрус».