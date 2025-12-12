РПЦ назвала завешивание зеркал и другие похоронные ритуалы суевериями

Русская Православная Церковь призвала верующих к пересмотру погребальных традиций, объявив ряд привычных ритуалов языческими суевериями. Обращение к пастве, распространенное в Тульской области, нацелено на очищение обряда прощания от нехристианских наслоений.

По данным портала pronedra.ru, священнослужители дали четкие разъяснения, какие действия во время похорон и поминок противоречат церковному учению. Подчеркивается, что истинная помощь душе усопшего заключается в искренней молитве и совершении добрых дел в его память, а не в следовании народным приметам.

В частности, Церковь назвала недопустимыми практики, основанные на страхе перед духами. К ним относится обычай завешивать зеркала или плотно закрывать окна в доме покойного. Эти действия, имеющие дохристианские корни, исходят из идеи о «блуждающей» душе, которую православие не разделяет.

Также в обращении подверглась критике распространенная формула поминовения «Пусть земля будет пухом». Верующим рекомендовано заменять ее традиционной молитвой: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего». Кроме того, не одобряется оставление на могилах продуктов питания и алкогольных напитков, поскольку кладбище — это место для молитвенного сосредоточения, а не для трапез.

В качестве истинно христианского деяния Церковь предложила жертвовать деньги или продукты на благотворительность, поминать усопших за литургией и творить милостыню. Основной акцент делается на том, что центр похоронного ритуала должен быть перенесен с внешних, зачастую суеверных действий, на внутреннюю, духовную работу — молитвенное поминовение и дела милосердия.

