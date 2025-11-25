Священники напомнили верующим о библейских признаках последних времен
Ослабление веры и падение нравов назвали признаками наступления апокалипсис
Фото: [Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в селе Дарна округа Истра/Медиасток.рф]
В Русской православной церкви напомнили о признаках, которые, согласно Священному Писанию, могут указывать на приближение конца времен. Христианское учение связывает апокалипсис с Вторым пришествием Христа и последующим Страшным судом, сообщает «МедиаПоток».
Одним из предвестников этих событий называется возможное восстановление третьего Иерусалимского храма. С этим местом в библейской традиции связано возвращение Спасителя.
Другим признаком считается духовное истощение общества. К нему относятся ослабление веры, отвержение религиозных истин, охлаждение отношений между людьми и общее падение нравственности.
В РПЦ подчеркивают, что напоминания о конце времен не должны вызывать страх. Их цель — побудить верующих к укреплению веры, покаянию и постоянной духовной работе над собой.
