РСТ предложил создать единый фонд для эвакуации туристов за счет выезжающих

Российский союз туриндустрии выступил с резонансной инициативой, которая может коснуться каждого, кто выезжает за пределы страны. Президент РСТ Илья Уманский предложил создать единый государственный гарантийный фонд для эвакуации туристов, застрявших за рубежом. Средства в него планируется собирать буквально «по копеечке» со всех граждан, отправляющихся в зарубежные поездки — неважно, купили они пакетный тур у оператора или организовали путешествие самостоятельно.

По словам Уманского, текущая система с фондами персональной ответственности (ФПО) показала свою ограниченность во время недавнего кризиса на Ближнем Востоке, когда тысячи россиян оказались в ловушке из-за закрытия авиасообщения. Эти фонды помогают только клиентам туроператоров, купившим пакетные туры, а самостоятельные путешественники остаются один на один с проблемой и несут все риски сами.

Генеральный директор сервиса онлайн-бронирования «Островок» Дарья Кочеткова поддержала идею, отметив, что сегодня индивидуальные туристы фактически ничем не защищены. Существующая страховка покрывает только невыезд, но не помогает в случае невозможности вернуться из-за форс-мажора. По ее мнению, многие готовы были бы заплатить небольшую сумму за гарантию того, что их эвакуируют.

Уманский уточнил, что предложение о создании единого фонда уже обсуждалось осенью на стратегической сессии правительства и направлено в Минэкономразвития для дальнейшей проработки.

Напомним, что на фоне обострения конфликта между США и Ираном тысячи россиян застряли в ОАЭ и других странах Ближнего Востока из-за массовых отмен рейсов. Убытки российских туроператоров могут превысить 10 миллиардов рублей. При этом премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что туристам компенсируют потери, и подписал распоряжение, позволяющее операторам использовать средства фондов персональной ответственности для возврата денег клиентам за сорванные поездки.

Суть предложения РСТ:

· Создать единый госфонд под управлением Минэкономразвития. · Наполнять его за счет взносов со всех выезжающих за рубеж — и клиентов туроператоров, и самостоятельных туристов. · Средства должны идти на эвакуацию граждан при чрезвычайных ситуациях (форс-мажор, военные конфликты, закрытие границ).

Почему возникла такая идея?

Нынешняя система фондов персональной ответственности (ФПО) защищает только туристов, купивших пакетный тур. Во время кризиса на Ближнем Востоке в феврале–марте 2026 года тысячи россиян, бронировавших билеты и отели самостоятельно, оказались фактически брошены на произвол судьбы. Авиакомпании не всегда брали на себя расходы по размещению и возврату пассажиров, и людям приходилось выкручиваться самим, тратя сотни тысяч рублей на новые билеты и вынужденное проживание.

Цифры и факты о кризисе:

· По данным АТОР, за период кризиса туроператоры потратили на размещение и эвакуацию клиентов около 7 млрд рублей. · Общие потери отрасли, по оценкам РСТ, могут превысить 10 млрд рублей. · Ежедневные расходы компаний на помощь застрявшим туристам достигали 500 млн рублей.