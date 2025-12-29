Российские туристы столкнулись с трудностями при въезде в Таиланд из-за усиленных таможенных и пограничных проверок, передает телеграм-канал Baza. Причиной ужесточения контроля стали боестолкновения между тайской армией и вооруженными силами Камбоджи. Что известно о ситуации, безопасно ли россиянам посещать Таиланд и в каких случаях могут развернуть на границе — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Русский — нет»

По данным Baza, за последние несколько недель во въезде в страну отказали почти 200 иностранцам. В их числе оказался 20-летний блогер из Санкт-Петербурга Павел Викулов.

Перед попыткой попасть в Таиланд молодой человек провел около двух недель в Камбодже, после чего отправился в Лаос. Оттуда он планировал на автобусе доехать до Бангкока, пересекая сухопутную границу. На лаосской стороне проблем не возникло: Павла оперативно пропустили через КПП и направили к тайским пограничникам. Однако уже там было принято решение о проведении дополнительной проверки всех туристов, не являющихся жителями стран Юго-Восточной Азии.

По словам Викулова, на границе образовалась очередь, вдоль которой сотрудница погранслужбы проверяла паспорта и наличие обратных билетов. Увидев российский паспорт петербуржца, она сразу заявила: «Russian — no» («Русский — нет»).

Курорты безопасны

Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» напомнил, что безопасность стран для путешествий сейчас определяют Минэкономразвития и Министерство иностранных дел.

«Если бы на их сайте были бы какие-то постановления, которые давали пояснение из разряда: “Не рекомендуется к посещению или следует воздержаться”, тогда бы это была опасная страна и россиянам можно было бы смело говорить о том, чтобы они никуда не летели. При этом если такое постановление имеется, то любой россиянин, купивший турпродукт, имеет стопроцентное право на возврат денежных средств», — отметил эксперт.

Фото: [ istockphoto.com/Chong Kee Siong ]

Специалист подчеркнул, что россияне чаще всего посещают в Таиланде две курортные зоны — Паттайя и Пхукет.

«Они находятся в достаточно большом удалении от границы, поэтому туристы сейчас находятся в полной безопасности. На данный момент никаких ограничений нет. Россияне имеют полное право прилетать в Бангкок и на Пхукет воздушным транспортом. И нет такого, что кого-то разворачивают», — заверил он.

При этом сухопутную границу пройти нельзя из-за ограничений, отметил эксперт.

«Граница в провинции Трат — это южная граница между Камбоджей и Таиландом. Там есть остров Ко Чанг, который тоже является туристическим, но он не настолько массовый, потому что находится в отдалении. Сейчас ограничения действует только на сухопутную границу, касаемо воздушного перехода никаких ограничений нет», — заключил Мельник.

