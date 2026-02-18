РЖД сообщила о задержке 36 поездов из-за снегопадов на границе с Владимирской областью

На границе с Владимирской областью образовался масштабный транспортный затор из-за обрушившегося на центральную Россию балканского снежного циклона «Вивиан». Как сообщили в Горьковской железной дороге, в снежных заносах застряли 36 поездов — как пригородных, так и дальнего следования.

Задержка в пути составила от 8 минут до 5,5 часа. Пробка скопилась на участке от станции «Вековка» до станции «Сергач» в Нижегородской области. В РЖД заверили, что в вагонах, отставших от графика, поддерживался комфортный температурный режим, а железнодорожники предприняли все необходимые меры для скорейшего возобновления движения по расписанию.