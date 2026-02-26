Автоэксперт Дмитрий Попов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о неготовности российских автошкол к вступающим 1 марта изменениям законодательства. Так, многие автошколы еще не согласовали свою программу обучения, а онлайн-обучение может вообще остановиться из-за отсутствия необходимых нормативов. Какие изменения в автосфере вступают в силу с приходом весны — в материале.

Изменения в автошколах

Российские онлайн-автошколы могут остаться вне закона из-за отсутствия необходимых нормативов для их регистрации, рассказал автоэксперт Попов. С 1 марта 2026 года в России заработают новые правила обучения в автошколах. Они будут действовать до 2032 года. По новым правилам, количество часов практики для категории «В» будет увеличено с 38 до 42 часов. Обучаться вождению также можно будет в таксопарках или транспортных комбинатах.

«Проблема в том, что в приказе Минобразования № 505 об утверждении новых программ нет ничего про онлайн-обучение. Что будет с онлайн-обучением после 1 марта никто не знает», — заявил Попов.

Автоэксперт пояснил, что и обычные автошколы испытывают проблемы — им нужно до марта согласовать свои программы обучения в местных органах ГИБДД, что они сделать физически не успевают.

«Уже с раннего утра представители автошкол занимают очередь в ГИБДД, чтобы согласовать программу. Дело в том, что приказ был опубликован давно, но в него постоянно вносили изменения, и теперь программа обучения должна соответствовать самым последним нормам», — добавил Попов.

Новые правила для такси

Также с 1 марта планируется перевод такси на отечественный автопром. Новые автомобили в таксопарки можно покупать только из списка разрешенных моделей, производимых в России.

«Это означает, что при обновлении и расширении автопарка перевозчикам придется ориентироваться на модели, набравшие установленное количество баллов. Закон предусматривает отдельные исключения для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, что должно снизить нагрузку на малых участников рынка», — пояснила интернет-изданию «Подмосковью сегодня» адвокат Яна Воробьева.

Волноваться нововведениям, по ее словам, раньше времени не стоит, но в перспективе они могут привести к росту цен.

«Кроме того, установлен переходный период для некоторых регионов, что позволит субъектам адаптировать новые требования постепенно и безболезненно. Однако в краткосрочной перспективе изменения могут привести к сокращению выбора моделей и росту затрат перевозчиков и следовательно росту цен на такси», — добавила юрист.

