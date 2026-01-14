С точки зрения физиологии: врач описал, какую нечеловеческую боль испытывал Христос на кресте

Американский профессор и врач Труман Дэвис с медицинской точки зрения проанализировал процесс распятия, назвав этот метод казни одним из самых мучительных в истории человечества. По его словам, длительная агония изматывает не только тело, но и сознание, приводя к полному истощению от непрекращающейся боли.

Согласно реконструкции событий, уже через несколько минут после вознесения на крест у Иисуса начались сильнейшие судороги. Под тяжестью тела произошли вывихи плечевых суставов, а специфическое положение на весу привело к критическому затруднению дыхания, делая каждый вдох мучительным усилием.

Перед казнью состояние осужденного было крайне тяжелым: после бичевания спина представляла собой кровоточащую рану, а необходимость нести 50-килограммовый крест до места казни вызвала сильнейшее обезвоживание и истощение. Терновый венок, впиваясь в кожу головы, нанес дополнительные травмы.

Как объясняет Дэвис, развивающаяся гипоксия (кислородное голодание) и резкое падение артериального давления привели к дыхательной и сердечной недостаточности. Сердце, переполненное кровью в результате шока и обезвоживания, в конечном итоге не выдержало нагрузки. По мнению ученого, именно его разрыв стал непосредственной физической причиной смерти.