Сафронов разоблачил «Битву экстрасенсов», но фанаты продолжают верить магам — почему?

Бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов признался, что, по его мнению, настоящих экстрасенсов не существует, а участники проекта являются обычными актерами. Психолог Адиля Файзулина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, почему, несмотря на частые разоблачения, люди с «высшими» силами остаются популярными.

Как отметил Сафронов в интервью изданию «Страсти», за 15 лет работы в шоу он так и не встретил человека с реальными сверхспособностями. Сафронов также рассказал, что во время съемок проводил небольшой эксперимент: просил «экстрасенсов» описать его прошлое и предсказать будущее, однако никто из них не заметил, что он тогда находился на второй стадии рака. Психолог Файзулина подчеркнула, что нет ничего удивительного в том, что люди продолжают верить в экстрасенсорику.

«Например, люди приходят к остеопату. Это экстрасенсорика, остеопат исцеляет травмы, смотрит состояние человека и что-то с этим делает. Медитация влияет на состояние и меняет его? Конечно, влияет и меняет. Это также является экстрасенсорикой», — пояснила эксперт.

По ее мнению, люди хотят получать о себе новую неизведанную информацию, по этой причине они продолжают приносить деньги экстрасенсам.

«Гадание на кофейной гуще или на картах дает какую-то информацию? Конечно, дает. Меняет это восприятие человека? Нет, не всегда. И в этом плане есть те методы, которые меняют мышление и реальность человека по типу медитации, психологии или других практик и техник. Есть те методы, которые восприятие не меняют, но, возможно, человек успокаивается, и это тоже неплохо. У каждого свои способы выдерживать эту жизнь, боль, горе и отчаяние. Каждый на это имеет право, поэтому люди и несут деньги», — выразила мнение она.

При этом психолог считает, что таким людям нет смысла помогать, избавляя их от похода к экстрасенсам или гадалкам.

«Я бы не стала помогать им от этого избавиться. Кто-то несет деньги в алкомаркет, покупает алкоголь, и жизнь выдерживает таким образом, а кто-то берет деньги, идет к гадалкам и таким образом успокаивается. Кто-то идет к психологам, меняет свое восприятие и таким образом успокаивается», — заключила Файзулина.

