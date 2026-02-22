Сальто назад в больницу: как эффектное празднование бойца «Южного Рубежа» обернулось травмой

В Краснодаре завершился турнир по смешанным единоборствам лиги «Южный Рубеж», который запомнится зрителям не только яркими поединками, но и трагикомичным инцидентом после одного из боев.

Местный боец Александр Синещук одержал победу над соперником Раулем Уазировым и, находясь в эйфории от успеха, решил эффектно отпраздновать триумф. Спортсмен попытался исполнить сальто назад прямо в октагоне, однако расчет оказался неверным. При приземлении Синещук неудачно перенес вес тела и в результате получил тяжелую травму — перелом ноги.

Кадры происшествия мгновенно разлетелись по соцсетям, вызвав бурную реакцию пользователей. Многие отметили ироничность ситуации: боец избежал серьезных повреждений в ходе схватки, но пострадал от собственного празднования. Информация о степени тяжести перелома и сроках восстановления спортсмена пока не раскрывается.

Таким образом, вечер, который должен был стать звездным часом Александра, обернулся для него внеплановым визитом к травматологу.