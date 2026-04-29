Samsung обвинили в краже технологий складных смартфонов: суд может запретить продажи

Американская компания Lepton Computing LLC подала в суд на Samsung, обвинив южнокорейского гиганта в незаконном использовании запатентованной технологии складных смартфонов. Как сообщает SamMobile, иск направлен в суд США, и в случае его удовлетворения продажи устройств серий Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip и Galaxy Z TriFold на американском рынке могут оказаться под запретом.

Истец утверждает, что именно Lepton разработала и запатентовала концепцию складных телефонов, а Samsung использовала защищенные технологии без разрешения правообладателя. Компания требует компенсации убытков, выплаты лицензионных отчислений и судебного запрета на дальнейшую реализацию складных устройств в США.

Более того, в Lepton заявили, что еще в 2013 году обсуждали с Samsung создание складных смартфонов и передали корпорации прототип и технические детали, однако корейский производитель впоследствии нарушил ее патенты. При этом южнокорейские СМИ обратили внимание на нестыковку: патенты Lepton были зарегистрированы только 29 июня 2021 года, то есть через два года после того, как Samsung представила свой первый складной смартфон в сентябре 2019 года.