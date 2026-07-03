Самый доступный полный привод и 1000 км хода: что Evolute покажет на «Иннопроме-2026»

Отечественный электромобильный бренд Evolute везет на «Иннопром-2026» в Екатеринбург весь актуальный модельный ряд вместе с новинками года. Как сообщает портал « Автоновости дня », на стенде можно будет увидеть уже продающиеся модели и перспективные разработки, а заодно познакомиться с экосистемой марки.

Главная промышленная выставка страны в этом году проходит под темой «Индустрия 360: производство без границ». В экспозицию Evolute вошли электрические кроссоверы i-Joy и i-Sky, а также гибридный i-Space. Последний демонстрируют в переднеприводных версиях с пяти- и семиместным салоном, а также в новом полноприводном пятиместном исполнении. Именно полный привод на i-Space заявлен как новинка 2026 года — это самый доступный полноприводный гибрид в России с последовательной установкой, разгоном до ста километров в час за 7,1 секунды и суммарным запасом хода до тысячи километров.

Обновленный электрический i-Sky получил двигатель мощностью 218 лошадиных сил и литий-железо-фосфатную батарею емкостью 62 киловатт-часа. Запас хода достигает 424 километров, а быстрая зарядка с 30 до 80 процентов занимает 28 минут. В оснащение входят панорамная крыша, мультимедиа с дисплеем на 14,6 дюйма, цифровая приборная панель, камеры кругового обзора и полный набор систем безопасности. Самый доступный электрокроссовер на рынке i-Joy позиционируется как компактное и маневренное решение для города с низкой стоимостью владения.

Помимо выпуска машин, Evolute развивает собственную экосистему: фирменное мобильное приложение позволяет отслеживать состояние автомобиля, управлять системами удаленно, а также искать и бронировать зарядные станции. Владельцам доступны программа помощи на дорогах, кредитные продукты, трейд-ин и государственная поддержка при покупке. Бренд, напомним, первым в России запустил производство электромобилей в Липецкой области осенью 2022 года. На фоне растущего интереса к гибридам в конце июня недельный объем постановки на учет таких машин в стране превысил 1750 единиц — почти на 50 процентов выше среднего уровня 2026 года.