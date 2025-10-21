Глава ЛДП Санаэ Такаити стала первой женщиной в истории Японии, занявшей пост премьер-министра. Голосование транслировалось в прямом эфире. Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, улучшатся ли отношения РФ и Японии после ее прихода.

Как уточняется, в нижней палате Такаити поддержали 237 депутатов, а в верхней необходимое число голосов она получила только во втором туре. При этом эксперт Светов заверил, что отношения между Японией и Россией после ее прихода не изменятся.

«У Японии нет самостоятельной политики по отношению к России. У нее эта политика строго в фарватере Соединенных Штатов. Если у Штатов изменится политика, тогда Япония изменит свою политику», — пояснил специалист.

При этом важна и сама персона Такаити, поскольку она явно настроена против России, считает политолог.

«Она представляет собой те реваншистские силы, которые полагают, что Курильские острова должны быть Японии возвращены, а результаты Второй мировой войны пересмотрены. Она это демонстрирует регулярно, посещая храм Ясукуни. Ей проще выполнять те команды, которые идут из Вашингтона, а не конфликтовать с американцами», — заключил Светов.

