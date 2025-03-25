Счастье было недолгим: Андреева и Бондарчук разъехались — как закончилась история любви актрисы и режиссера

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева официально заявили о расставании, слухи о котором стали появляться еще в прошлом году. В браке звезды не прожили и шести лет. Как развивалась и закончилась история любви одной из самых ярких пар российского кинематографа — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Годится ей в отцы

Андреева стала второй женой знаменитого режиссера. Еще в студенческие годы он познакомился со Светланой Рудской, с которой прожил вместе 25 лет. Светлана и Федор Бондарчук развелись в 2016 году. Позже стало известно, что еще в 2015 году у режиссера закрутился роман с молодой актрисой Паулиной Андреевой.

Большая разница в возрасте — 21 год — не смутила влюбленных, и в 2019 году они сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания прошла в московском ЗАГСе в кругу близких молодоженов. Саму свадьбу праздновали в Санкт-Петербурге — на малой родине Андреевой. В Юсуповском дворце повторно провели регистрацию, местом для основного торжества был выбран дом Беггровых на Невском проспекте.

Спустя два года после свадьбы актриса подарила режиссеру сына Ивана, мальчик появился на свет 2 марта 2021 года. Брак Бондарчука и Андреевой казался абсолютно счастливым. Журналистка Ксения Собчак летом 2023 года сообщала, что режиссер переехал с семьей в Санкт-Петербург, где продолжил работать. Позже она также рассказала о квартире в элитном питерском ЖК, которую актрисе подарил супруг. Однако счастье закончилось довольно быстро, осенью 2024 года появились слухи о разладе в семье.

Фото: [ соцсети ]

Развода не избежать

Разговоры о грядущем разводе Бондарчука и Андреевой появились еще осенью 2024 года. Многие обратили внимание, что последний год режиссер посещал светские мероприятия без супруги и снимал обручальное кольцо, Андреева же практически перестала появляться на публике. Гипотезы о причинах разлада в семье выдвигались разные — от непонимания по творческим вопросам и политических разногласий до возможного романа Бондарчука с актрисой Софьей Синицыной.

Сами супруги никак не комментировали слухи о разводе. Впервые о сложившейся ситуации они начали говорить только в марте 2025 года, заявив в соцсетях о решении расстаться.

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