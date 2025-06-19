Сейчас самая плохая погода: помидоры в теплицах могут погибнуть при похолодании — как спасти их

Помидорам нужна профилактическая обработка любым биологическим фунгицидом из-за нестабильной погоды в столичном регионе. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила садовод Октябрина Ганичкина.

«Сейчас низкая температура, есть опасение, что огурцы и помидоры могут заболеть грибными заболеваниями. В первую очередь нужна профилактическая обработка любым биологическим фунгицидом», — пояснила эксперт.

Сейчас, как отметила специалист, все люди выращивают помидоры в теплицах. По этой причине огородникам рекомендуется закрыть все двери и форточки в ней.

«Нужно стараться, особенно ночью, увеличить тепловую температуру. Ночью 10 градусов для огурцов и помидоров очень опасно. Сейчас растения в теплицах в состоянии покоя, у них нет ни роста, ни развития из-за низкой температуры», — выразила мнение Ганичкина.

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При этом обрезать пасынки у помидоров садовод рекомендует только в солнечную погоду.

«Пасынки сейчас будут расти, но их обрезают утром, чтобы ранки зажили ночью. Однако лучше сейчас подождать солнечной погоды. Как будет такая погода, помидоры с утра уже надо формировать. Если пасынки не будут удалять, то снизится резко урожайность», — предупредила эксперт.

И уже сейчас многие огородники подвязали помидоры в теплицах, однако и к этому стоит отнестись серьезней, считает специалист.

«В теплицах выращивают помидоры примерно до 1,5-1,8 м, потому что надо сформировать не меньше пяти-шести плодовых кистей. Как будет пять плодовых кистей, верхушку можно прищипнуть, чтобы они больше не росли, поскольку остальные плоды не созреют из-за короткого лета в регионе», — заключила Ганичкина.

Ранее синоптики составили прогноз погоды в Москве и Подмосковье в выходные дни 21 и 22 июня.