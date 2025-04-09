Сэкономить на налогах: какие льготы по уплате НДФЛ существуют в России

В России действуют льготы по уплате НДФЛ для некоторых категорий граждан. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

НДФЛ является основным видом налога, который платят россияне. Проданова напомнила, что с 1 января действует прогрессивная пятиступенчатая шкала ставок НДФЛ от 13% при доходе до 2,4 млн рублей в год до 22% при годовом доходе свыше 50 млн рублей.

«Льготой по данному виду налога признается освобождение определенного перечня доходов физических лиц от начисления НДФЛ. Например, под обложение подоходным налогом не попадают алименты, пособия по беременности и родам, пенсии, стипендии и т.п. Полный перечень доходов, не облагаемых НДФЛ, указан в статьях 215 и 217 Налогового кодекса РФ», — рассказала эксперт.

Льготы по уплате НДФЛ также распространяются на военнослужащих и сотрудников силовых структур в том случае, если речь идет о доходах, полученных за участие в СВО, включая денежное довольстве и иные выплаты, продолжила экономист. Граждане, работающие в условиях Крайнего севера и приравненных к нему территориях, тоже имеют право на льготы в отношении северных надбавок и районных коэффициентов.

«Доходы перечисленных категорий граждан попадают только под двухступенчатый порядок налогообложения (13 и 15%), действующий в 2024 году», — уточнила Проданова.

Послаблениями при расчете НДФЛ являются стандартные налоговые вычеты, предоставляемые на детей сотрудников. С 1 января 2025 года стандартный налоговый вычет на первого ребенка составляет 1,4 тысячи рублей, на второго — 2,8 тысячи рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — 6 тысяч рублей, ребенка с инвалидностью — 12 тысяч рублей. Если родитель (попечитель, усыновитель) является единственным в семье, то размер стандартных налоговых вычетов удваивается, добавила специалист.

Фото: [ freepik.com ]

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков внесут на рассмотрение Госдумы законопроект об освобождении от налога на доход женщин с детьми, сообщает ТАСС. Предлагается освободить от уплаты НДФЛ женщин до 30 лет, родивших или усыновивших ребенка, если их доход трехкратно не превышает МРОТ. Ограничение по возрасту не распространится на женщин, родивших или усыновивших второго или каждого последующего ребенка, если доход не превышает МРОТ в четыре раза, рассказала Проданова. На данный момент предлагаемой мере поддержки еще предстоит пройти обсуждение в Госдуме.

«При расчете НДФЛ можно будет воспользоваться и еще одним видом налоговых вычетов в размере 18 тысяч рублей. Единовременно воспользоваться данным налоговым послаблением смогут счастливые обладатели знака ГТО», — заключила экономист.

Ранее стало известно, что в Подмосковье обновили онлайн-услугу для опекунов.