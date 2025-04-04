Сэкономить не получится: стало известно, сколько москвичи тратят на ремонт

Москвичи не готовы выделять огромный бюджет на ремонт. Больше 1 млн рублей могут потратить лишь 8% опрошенных, 25% — до 300 тысяч рублей, 21% — не более 100 тысяч рублей. Наибольшую финасовую готовность к проведению ремонта демонстрируют зумеры, молодежь 18-24 лет может потратить на эти цели порядка 418 тысяч рублей. Большинство жителей столицы (70%) не собираются брать кредит для ремонта и намерены делать его только за счет сбережений.

Лишь 28% опрошенных предпочитают доверить ремонт профессионалам, не погружаясь в процесс. Делать ремонт полностью самостоятельно или с привлечением отдельных специалистов хотели бы 72% москвичей, выяснили аналитики «Авито». Итоговым результатом обычно остаются полностью довольно лишь 12% жителей столицы, 56% практически удовлетворяет проделанная работа.

При выборе дизайна многие респонденты отдают предпочтение классическим решениям (30%), современный стиль привлекает 29% опрошенных. На третьем месте находится минимализм (23%), меньше четверти (22%) москвичей не придерживаются определенного стиля в дизайне и предпочитают смешение.

Ранее стало известно, что не все депутаты поддерживают введение налогового вычета со свадьбы в России.