Секрет мумии с плато Укок: томография показала следы хирургического чуда двухтысячелетней давности

Новосибирские археологи и антропологи совершили сенсационное открытие, изучив мумию женщины пазырыкской культуры с плато Укок. Компьютерная томография ее останков, погребенных во льду более двух тысяч лет назад, выявила следы уникальной для своего времени хирургической операции на челюсти. Поразительно, но женщина не только перенесла это сложнейшее вмешательство, но и прожила после него долгие годы.

Как сообщил портал N+1 со ссылкой на публикацию в журнале «Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий», находка была сделана при исследовании захоронения из кургана № 2 могильника Верх-Кальджин-II, открытого в 1994 году известным археологом Вячеславом Молодиным. Несмотря на частичное разложение, вызванное поздним замерзанием погребальной камеры, скелет женщины сохранил ключевую информацию.

Анализ показал, что женщина получила серьезную травму головы — вероятно, упала с лошади — что привело к вывиху нижней челюсти. Чтобы исправить это, древние врачеватели провели операцию невероятной сложности: они просверлили сквозные отверстия в головке верхней челюсти и височной кости, а затем стянули их органическим шовным материалом, возможно, из сухожилия животного или конского волоса.

О полном успехе операции свидетельствуют следы заживления и изменения на костях челюсти, указывающие, что женщина долго жевала преимущественно одной стороной. Это открытие кардинально меняет представления о медицине и хирургическом мастерстве носителей пазырыкской культуры (VI–III вв. до н. э.), подчеркивая их глубокие познания в анатомии.

