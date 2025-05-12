В сети появились кадры поездки президента Франции Эммануэля Макрона в Киев для участия во встрече «коалиции желающих». Они стали интересны интернет-публике из-за слухов о возможном употреблении наркотиков Макроном. Что известно о скандале с президентом Франции — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что произошло

Агентство Associated Press обнародовало видеозапись из вагона поезда, в котором находились высокопоставленные европейские политики, направлявшиеся в Киев для участия в саммите так называемой «коалиции желающих». На видео можно заметить, что на столе перед президентом Франции лежал предмет, похожий на сверток или комок бумаги, а перед канцлером Германии Фридрихом Мерцем — нечто похожее на ложку или палочку. Когда лидеры увидели камеры, они попытались спрятать эти предметы.

Пользователи социальной сети X высказали предположение, что это могли быть наркотики и принадлежности для их употребления.

Реакция в социальных сетях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также обратила внимание на видео, на котором запечатлены лидеры Германии, Франции и Великобритании. В своем телеграм-канале Захарова с иронией прокомментировала ситуацию фразой «забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов».

В то же время, как заметили в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»), при появлении камер и журналистов Макрон поспешно убрал со стола пакет с белым веществом, вызвавший подозрения. Мерц же взял в руки «маленькую лопаточку».

Ответ Парижа

Официальные представители Елисейского дворца категорически опровергли слухи о возможном употреблении наркотиков президентом Макроном. В заявлении пресс-службы подчеркивается, что такие утверждения являются безосновательными и направлены на подрыв репутации главы государства.

Фото: [ commons.wikimedia/Sgt. Henry Villarama ]

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что выставляет простую салфетку наркотиком. Эти фейковые новости распространяются врагами Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны сохранять бдительность в отношении манипуляций», — опубликовал официальный аккаунт Елисейского дворца в соцсети X.

Там также прикрепили два фото. На одном из них укрупненное изображение салфетки с надписью «это салфетка, чтобы вытирать нос», на другом — Макрон с премьером Великобритании и канцлером Германии с надписью «это европейское единство, чтобы создавать мир».

Не первое подозрение

Это не первый случай, когда в адрес Макрона выдвигаются подобные обвинения. В марте 2024 года французский наблюдатель Кристиан Ро заявил, что мысль об отправке французских войск на Украину могла прийти президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также киевскому лидеру Владимиру Зеленскому только под воздействием кокаина. Однако никаких доказательств этим утверждениям представлено не было, официальные лица отвергли обвинения.

Ранее стало известно, что Украина пытается сорвать переговоры с Россией 15 мая.