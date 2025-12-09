«Взрывы позже»: очевидцы рассказали об атаке БПЛА на Чебоксары — девять человек пострадали

Девять человек пострадали в результате атаки БПЛА утром 9 декабря на Чебоксары. Удары были нанесены по жилым кварталам. Что известно о происшествии к этому часу — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В Чебоксарах в результате атаки беспилотников на жилые дома число пострадавших возросло до девяти человек. Один из них — ребенок. Об этом сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в своем телеграм-канале. На данный момент всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они находятся под наблюдением врачей. Власти города сообщают, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта жителей.

Очевидцы атаки в соцсетях рассказали, что слышали сирены около двух часов ночи.

«В два часа ночи сирены были. Взрывы позже», — написали местные жители.

По словам свидетелей, первые взрывы в городе раздались около 7 утра, после чего жители слышали еще несколько хлопков. В результате атаки были повреждены жилые дома, сообщил Степанов. Власти частично перекрыли проспект Ивана Яковлева и улицу Хевешскую. Ситуация находится под контролем, спецслужбы продолжают работу по ликвидации последствий происшествия.

Ранее стало известно, что ждет основателя очередного рехаба в Подмосковье, где истязали пациентов.