Семь нажатий меняют все: журналист показал, как за минуту разогнать тормозящий Android без покупки нового телефона

Замедляющийся со временем смартфон на Android — проблема, знакомая почти каждому. Но перед тем как нести гаджет в сервис или присматривать замену, стоит заглянуть в скрытые настройки, о которых большинство пользователей даже не подозревает. Обозреватель издания ZDNet Джек Уоллен рассказал, как с помощью параметров разработчика за минуту вернуть устройству былую прыть.

По его словам, каждый Android-смартфон содержит скрытое меню для профессионалов и создателей приложений, но разблокировать его способен любой владелец. Для этого нужно зайти в настройки, открыть раздел «О телефоне», найти пункт «Номер сборки» и нажать на него семь раз подряд — система сама сообщит, что параметры разработчика активированы.

Первое, что советует сделать Уоллен, — ускорить анимацию. По умолчанию скорость отображения интерфейса установлена на 1x, но если переключить ее на 0,5x, телефон перестанет искусственно задерживать открытие окон и переходы между приложениями и начнет реагировать на касания заметно быстрее.

Второй действенный прием — ограничить фоновые процессы. В самом низу раздела «Приложения» разработчика есть настройка, позволяющая принудительно задать лимит активных задач. Специалист рекомендовал установить значение «не более 4 процессов», чтобы операционная система не распыляла ресурсы на десятки висящих в памяти программ.