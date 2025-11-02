Семья россиянина собирает миллионы на спасение его жизни в Таиланде после ДТП
Российский турист из Бурятии оказался на грани жизни и смерти в таиландской больнице после дорожного происшествия. Счет за спасение исчисляется миллионами рублей, а времени на сборы практически не осталось.
Отпуск в Таиланде для семьи из России обернулся борьбой за выживание. Уроженец Улан-Удэ Аркадий Пурбуев и его супруга Ксения Хомутова попали в аварию на мотобайке. В результате ДТП у мужчины была выявлена критическая аневризма грудной аорты, требующая немедленного хирургического вмешательства.
Врачи категорически запретили транспортировку пациента в Россию из-за высокого риска разрыва аорты в пути. Ситуацию усугубляет тот факт, что страховая компания отказала в выплате, а обращение в консульство РФ не принесло результата.
Все заботы и расходы легли на плечи жены: именно Ксении пришлось самостоятельно оплачивать перевозку мужа в специализированную клинику в Хатъяе, где его состояние временно стабилизировали медикаментозно.
Сейчас жизнь Аркадия зависит от срочной операции, стоимость которой оценивается в 3-5 млн руб. Как сообщает irk.aif.ru со ссылкой на его супругу, у семьи и близких нет возможности найти столь значительную сумму. Без операции мужчине грозит неминуемая гибель.
