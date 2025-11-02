Два человека госпитализированы после серьезного ДТП на Ленинском проспекте в Москве

На Ленинском проспекте в столице произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. По предварительной информации, столкнулись автомобиль каршеринга и грузовой фургон Lada.

Инцидент случился в районе дома №8 на Ленинском проспекте. По данным экстренных служб, в результате лобового столкновения два человека получили травмы. Медики, прибывшие на место, оказали пострадавшим первую помощь и незамедлительно госпитализировали их для дальнейшего обследования и лечения. Информация об их состоянии на данный момент уточняется.

На место происхождения оперативно выехали сотрудники ГИБДД для оформления случившегося и выяснения всех обстоятельств аварии. В настоящее время на участке дороги, где произошло ДТП, могли наблюдаться незначительные затруднения в движении. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.

