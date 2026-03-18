«Серая зона» и секретные документы: власти объяснили, почему жгут коров в Новосибирске

В Новосибирской области уже месяц бушует скандал, связанный с изъятием и уничтожением скота у фермеров. До недавнего времени официальной информации практически не было — власти хранили молчание, а пострадавшие владельцы животных публиковали в соцсетях душераздирающие видео. Лишь на этой неделе чиновники организовали серию встреч с журналистами, чтобы ответить на самые острые вопросы. РБК Новосибирск собрал главное из этих объяснений.

Что случилось и почему об этом заговорили только сейчас

С февраля по Новосибирской области прокатилась волна изъятий скота у фермеров и агропредприятий. Власти не комментировали ситуацию вплоть до 16 марта, когда выяснилось, что в регионе с 16 февраля действует режим чрезвычайной ситуации. Причина — вспышки бешенства и пастереллеза. Животные, оказавшиеся в очаге поражения, подлежат изъятию и уничтожению, чтобы предотвратить распространение болезни.

Чиновники подчеркивают: угрозы для жизни и здоровья населения нет. Вся продукция в магазинах проходит обязательную экспертизу и безопасна. Пострадавшим обещают компенсации. По данным Минсельхоза, изъятию подверглись меньше 0,6% от общего поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах региона.

Пастереллез-2026: почему убивают, а не лечат

Пастереллез — инфекция, общая для животных и человека, но люди болеют редко, и болезнь лечится антибиотиками. Однако в этом году ситуация оказалась иной.

Начальник областного Центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт объяснил журналистам: пастереллез крупного рогатого скота приобрел «злокачественно-агрессивные» формы, которые невозможно вылечить. Возбудитель вызывает иммунологическую депрессию — организм животного становится абсолютно беззащитным перед другими инфекциями. Наука пока не может объяснить, почему это происходит, но факт остается фактом: клеточный фактор иммунитета исчезает.

Инфекция передается всеми возможными путями — воздушно-капельным, контактным, через транспорт и людей. Возбудитель живуч во внешней среде, поэтому требуется тотальное обеззараживание территорий. Шмидт подчеркнул: изъятие животных — единственный способ разорвать эпизоотическую цепь.

Кто виноват: «серая зона» и безнадзорный скот

В Алтайском крае и Республике Алтай причиной распространения пастереллеза называли бродячий скот. В Новосибирской области Шмидт указал на другую проблему — провалы в вакцинопрофилактике из-за того, что многие хозяйства находятся в «серой зоне». Собственники не учитывают свое поголовье и отказываются от прививок.

По словам Шмидта, высокая скученность скота в личных подсобных хозяйствах, отсутствие регламента предоставления животных для ветеринарного обслуживания и отказ от плановых мероприятий привели к тому, что инфекция приобрела неизлечимые формы.

Сколько животных уничтожено — тайна за семью печатями

В процесс локализации очагов вовлечено 0,6% личных подсобных хозяйств региона — это единственная цифра, которую озвучили чиновники. Сколько именно животных изъяли, в управлении ветеринарии сказать отказались, сославшись на то, что противоэпизоотические мероприятия еще не завершены. Данные по крупным предприятиям засекретили под предлогом коммерческой тайны.

Как убивают и сколько платят

Сотрудники ветинспекций умерщвляют скот бескровным методом — с помощью инъекций. Трупы взвешивают, составляют акт об изъятии, один экземпляр отдают собственнику. После этого рассчитывают компенсацию. Размер выплат варьируется: за взрослую корову можно получить около 70 тысяч рублей.

Главный скандал: секретные документы

Самый острый вопрос — на каком основании все это происходит. Главный документ — постановление о введении режима ЧС — действует с 16 февраля, но все это время имел гриф «для служебного пользования». Документ рассекретили только 16 марта. Распоряжения на изъятие скота также были засекречены, и фермерам их не предъявляли.

Юристы указывают: наложение грифа на нормативный акт, ограничивающий права граждан, как минимум неоднозначно с точки зрения права. Документ, затрагивающий права и обязанности людей, должен быть официально опубликован, иначе его применение противоречит Конституции.

Более того, действующие ветеринарные правила (Приказ Минсельхоза № 770) предписывают при пастереллезе изоляцию и лечение больных животных антибиотиками и сывороткой. Убой допускается только для птиц.

В правительстве пояснили: в Новосибирской области руководствуются не этим приказом, а Постановлением правительства № 310 «Об утверждении Правил изъятия животных и (или) продукции животного происхождения при ликвидации очагов особо опасных болезней животных». Эти правила направлены на исключение любого источника распространения инфекции и предполагают именно изъятие и уничтожение скота, а не лечение.