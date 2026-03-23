Сербия, Турция, Казахстан: топ стран, где волгоградцы обустраивают новую жизнь

По данным последних исследований, почти два миллиона россиян уже обустроили свой быт за пределами страны. Среди них немало жителей Волгограда и области. Люди не просто уезжают на отдых — они снимают жилье на длительный срок, оформляют вид на жительство, определяют детей в местные школы. География переселений при этом вполне конкретна.

1. Сербия

Сербия уверенно лидирует по популярности. В страну въехали около 300 тысяч соотечественников, из них 50 тысяч остались официально. Белград сегодня называют новым «русским Вильнюсом»: страна не входит в Евросоюз, но относится к россиянам лояльно. Въезд без визы, аренда жилья от 250 долларов, нейтральное отношение местных. В городе уже сформировалось целое русскоязычное комьюнити: работают врачи, салоны красоты, службы доставки.

2. Турция

Турция занимает второе место. Там 150 тысяч россиян уже получили вид на жительство. Курортные Алания и Анталия, деловой Стамбул — везде есть русские школы, клиники, юристы. Многие уезжали на сезон, но живут годами без планов возвращаться. Причины просты: море и солнце круглый год, ВНЖ можно оформить через аренду, а бюджет на жизнь укладывается в скромные рамки. Плюс большое русскоязычное окружение помогает быстро освоиться.

3. Казахстан

Казахстан замыкает тройку лидеров. За последние два года границу пересекли сотни тысяч россиян. Алматы, Астана, Шымкент — города, где легко найти жилье, быстро оформить документы и начать работать. Многие планировали уехать «на время», но остаются уже по два года. Привлекают родной язык, недорогая аренда и еда, а также вакансии для айтишников, водителей и других специалистов.

4. Грузия

Грузия — на четвертой позиции. Из 100 тысяч въехавших россиян около 70 тысяч решили остаться. Тбилиси и Батуми уже не туристические точки, а места повседневной жизни с русскоязычной средой. Въезд по загранпаспорту без виз и справок, аренда от 300 долларов, мягкий климат, вкусная еда — идеальный вариант для фрилансеров и тех, кто ценит спокойствие.

5. ОАЭ

Пятое место заняли Объединенные Арабские Эмираты. Сюда едут не только состоятельные люди. Десятки тысяч россиян обосновались в Дубае и Шардже: работают удаленно, открывают бизнес, получают статус через компанию. Аренда жилья стартует от 1000 долларов, но многие экономят, снимая квартиры вскладчину. Главное преимущество — отсутствие налогов: весь доход остается у человека. Однако сейчас многие пересматривают маршрут в эту страну из‑за нестабильной экономической и безопасной обстановки.

Азия: жизнь «на визаранах»

Есть направление, которое редко попадает в официальную статистику — страны Азии. Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Шри-Ланка: там живут десятки тысяч россиян «на визаранах», без вида на жительство. Они арендуют жилье от 200 долларов, питаются недорого, отправляют детей в местные школы. Картинка райского отдыха обходится дешевле, чем зимние месяцы в России.

За каждым переездом стоит личная история. Кто‑то устал ждать перемен, кто‑то ищет новых возможностей.