Seres изобрела «трон на колесах»: как работает первый в мире автомобильный туалет

Китайский автопроизводитель Seres получил официальный патент на необычное устройство — встроенный в сиденье автомобиля туалет. Как сообщает издание Sanyan Tech, соответствующая заявка была подана еще 22 апреля 2025 года, а одобрение от патентного ведомства поступило 10 апреля 2026 года.

Согласно технической документации, конструкция представляет собой унитаз, который интегрирован в нижнюю часть пассажирского кресла. Механизм крепления позволяет при необходимости быстро отсоединить санитарный модуль от сиденья и убрать его после использования, не занимая полезное пространство салона на постоянной основе.

Нововведение вызвало неоднозначную реакцию: в социальных сетях и на автомобильных форумах изобретение встретили с изрядной долей иронии. Однако отраслевые эксперты, опрошенные изданием Carnewschina.com, оценили решение положительно. По их мнению, Seres удалось решить нетривиальную инженерную задачу — эффективно задействовать обычно пустующее пространство под сиденьями. Специалисты отметили, что подобный подход к эргономике салона является беспрецедентным в автомобилестроении и демонстрирует явные выгоды с точки зрения компоновки.