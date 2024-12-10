Съев это, вы постареете: названы продукты, превращающие людей в стариков

В современном мире о здоровье и молодости беспокоятся не только представительницы женского пола, но и мужчины. Преждевременное старение могут вызывать как различные стрессы, переутомления, так и продукты питания. Подробнее о том, что не стоит есть при желании сохранить молодость, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

По ее словам, на молодость организма влияют не столько конкретные «запрещенные» продукты, сколько способы их приготовления или избыток в ежедневном рационе.

«К факторам питания, ускоряющим старение, относятся: сахар, лактоза, низкая питательность продуктов, красное мясо, глютен, трансжиры, избыток соли и консервантов, употребление алкоголя, конечные продукты глубокого гликозилирования. Настоящей угрозой для нашего здоровья являются конечные продукты глубокого гликозилирования или КПГ. Они же называются AGE-продуктами», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Этих веществ, продолжила она, стоит опасаться всем, кто злоупотребляет сладким и жареным.

«Формула опасности проста: много сахара + белки + высокая температура = запускается процесс формирования КПГ. Эти изменения в продукте видны невооруженным глазом: например, жареное мясо и продукты из фритюра буреют, то же самое происходит и с вареной сгущенкой, топленым молоком, выпечкой, пивными напитками. Румяная корочка — признак наличия КПГ в продукте», — добавила Сухорукова.

Употребление таких продуктов может вызывать отеки, покраснения кожи лица, сухость кожи, заломы, высыпания и пигментации.

«Возможен и гормональный дисбаланс, потеря упругости кожи, хрупкость волос, костей и суставов. Такой рацион влияет может привести к расстройству пищеварения, потерю энергии и тонуса. Человек чувствует постоянную усталость, даже по утрам. Ваше тело тратит огромные ресурсы на переваривание тяжелой пищи. В результате вы расходуете больше энергии, чем получаете, и организм естественным образом вас пытается замедлить, «уложить» в кровать», — заключила гастроэнтеролог.

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