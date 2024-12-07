Это могут быть страшные заболевания: о чем говорят постоянные головные боли

Сахарный диабет и опухоли головного мозга могут быть причинами постоянных головных болей. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова.

По ее словам, сама головная боль — это не болезнь, а синдром, относящийся к какому-либо заболеванию или возникающий на фоне эмоционального стресса. Постоянная головная боль может привести к серьезным последствиям и даже стать причиной депрессии.

К основным причинам боли в висках и лобной части Дельманова причислила хронический недосып, неправильное питание и частый стресс, вызывающий спазм сосудов. Также ее могут спровоцировать травмы, кислородное голодание мозга, гормональные или метаболические изменения и даже вирусная инфекция. При этом боли в голове могут свидетельствовать и о наличии серьезных заболеваний, среди который сахарный диабет.

«Постоянная головная боль может быть связана с нарушением кровотока из-за наличия сахарного диабета. Проблема в том, что при этом заболевании кровь становится намного гуще, и атеросклероз развивается от 4 до 8 раз быстрее, происходит кислородное голодание головного мозга», — объяснила специалист.

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Кроме того, постоянные головные боли могут говорить о наличии уплотнений — злокачественных или доброкачественных опухолей головного мозга. В данном случае, помимо боли, появляются нарушения в работе центральной нервной системы. Гипертоническая болезнь также может провоцировать постоянные боли в голове, вместе с которыми высокое давление может постепенно перерасти в гипертонический криз или инсульт, предупредила врач. Болезненные ощущения испытывают и пациенты с гайморитом, при этом боль усиливается при повороте головы и давит на глаза.

«В большинстве случаев головная боль возникает при физических и эмоциональных перегрузках, редко она может быть спровоцирована наличием серьезных заболеваний в организме. Но если боль постоянная и не купируется приемами анальгетиков, нужно обратиться к специалисту: врачу-терапевту или врачу-неврологу. Врач направит на дополнительное обследование, чтобы узнать причины частых головных болей», — заключила Дельманова.

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