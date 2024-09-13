Шифр и комбо-карты для Hamster Kombat на 13 и 14 сентября

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat обновились вчера вечером, актуальные данные на 13-14 сентября — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Шифр для получения миллиона монет

Шифр в «Хомяке» обновляется ежедневно в 22:00 по московскому времени. Новое слово сегодня — INSPIRE. Код азбуки Морзе: первая буква — «точка, точка», вторая — «тире, точка», третья — «точка, точка, точка», четвертая — «точка, тире, тире, точка», пятая — «точка, точка», шестая — «точка, тире, точка», седьмая — «точка».

Шифр дает игрокам не только новые скины для хомяков и полезные игровые предметы, но и дополнительный один миллион монет.

Пять миллионов за прокачку комбо-карт

Прокачка правильной комбинации карт дарит каждому игроку пять миллионов монет. Комбо обновляется ежедневно в 15:00.

Для получения бонуса 13 сентября необходимо улучшить карты «Top 10 cmc pairs», «YouTube Gold Button» и «Villa for the DEV team».

Ранее стало известно, что будет с Telegram после ареста Павла Дурова.