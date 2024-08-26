Арест Павла Дурова: что будет с Telegram и кому это выгодно

Новость о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вызвала информационный взрыв. Как это отразится на работе приложения, чего добиваются европейские страны и вступится ли Россия за Дурова — в материале «Подмосковье сегодня».

Что будет с Telegram?

Руководитель коммуникационного агентства PGR Agency Анастасия Бастрыкина заявила «Подмосковье сегодня», что Telegram — это проект, в котором задействовано много людей. Это международный мессенджер, поэтому, учитывая его огромную аудиторию и хорошую работоспособность, продукт очень устойчив даже к подобным событиям.

«Чтобы пользователи мессенджера ощутили какие-то проблемы или перебои, должны произойти внутренние изменения в работе над проектом в негативную сторону. Но пока таких симптомов мы не видим», — пояснила эксперт.

По ее словам, Павел Дуров оказался в этой ситуации по множеству причин, включая криптовалютный бизнес (TON), санкции США и многое другое. При этом официальная причина задержания — отказ предоставлять конфиденциальную информацию и якобы причастность к терроризму и другим преступлениям.

«Это только повод. Так можно обвинить владельцев любой подобной площадки — они не могут отвечать за действия каждого пользователя. А вот тема конфиденциальности информации для всех очень важна — это право людей на безопасное общение, значимость которого не стоит преуменьшать. Хотелось бы, чтобы все принятые меры были в итоге справедливы и соответствовали реально совершенным действиям», — заявила Бастрыкина

Кому и зачем это нужно?

По мнению политолога Юрия Светова, Россия однозначно будет помогать Павлу Дурову, так как он является гражданином страны.

«Однако Франция трактует это по-другому. Они считают главным то, что Дуров — «гражданин Франции и других государств». Поэтому они полагают, что могут с ним разбираться, как считают нужным. И консульский доступ к Павлу Дурову не разрешен. Но в теории его могут обменять на французского гражданина, который задержан в России», — пояснил политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнул, что по поводу планов Европы на Павла Дурова имеется множество различных версий.

«Я склонен все-таки считать, что твердо принято решение о взятии под контроль такого мощного фактора влияния на сознание и поведение людей, как социальные сети. Поэтому потихоньку прибирают к рукам Telegram», — пояснил Светов.

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В Соединенных Штатах, по его словам, очень много разговоров о влиянии социальных сетей на результаты выборов, на мнение и заявления американцев.

«Поэтому там хотят это контролировать. Telegram пользуются миллиарды людей, это огромный ресурс. И я думаю, что Европа этим занялась не без согласия американцев, но это оказалось удобнее сделать через Францию, так как Дуров гражданин этой страны. Если США потребуют — французы запросто отдадут Павла без разговоров», — заключил политолог.

Павла Дурова задержали в субботу, 24 августа, сразу после того, как он прилетел во Францию из Азербайджана. Владельцу Telegram неофициально предъявили десятки разных обвинений — распространение через мессенджер террористических призывов и наркотиков и многое другое, в том числе отказ Дурова расследовать преступления, защищая тем самым конфиденциальность пользователей.

Бизнесмену уже продлили задержание, однако власти Франции так и не сделали никаких официальных заявлений. Интересно, что в розыск официальный Париж объявил Дурова буквально перед его посадкой в стране.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил в своем Telegram-канале, что направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения Павла Дурова. По его словам, задержание бизнесмена может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Он добавил, что этого допустить нельзя.

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 августа заявил, что задержание Дурова не является политическим.

Ранее вице-премьер Италии Сальвини заявил, что Илон Маск может стать следующей целью после Дурова.