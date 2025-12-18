Цены на такси в России вырастут на 30-40% в 2026 году, а в Москве и вовсе на 60%. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Рост цен на такси произойдет по разным причинам, отметила Литвиненко. Во-первых, сужение рынка доступных автомобилей, следовательно, и возможности предоставления качественной услуги. Во-вторых, влияет миграционная политика, которая коснется непосредственно исполнителей, пояснила эксперт. В-третьих, повышение налоговой нагрузки также скажется на тарифах. По словам экономиста, на фоне складывающейся ситуации агрегаторы, которые предоставляют конечные услуги потребителю, будут вынуждены повышать цены на такси.

«По России цены в 2026 году на такси вырастут минимум на 30-40%, это во всех регионах. В Москве стоит ожидать роста на 50-60%, в Подмосковье — на 35-50%. С 1 января цены вырастут на 15-20%, второй этап повышения стоимости произойдет с марта 2026 году», — спрогнозировала специалист.

С 1 марта следующего года вступает в силу закон о локализации такси — перевозить пассажиров смогут только водители на автомобилях, произведенных в России. Однако 18 декабря в Госдуме РФ одобрили введение 25% региональной квоты для личных автомобилей самозанятых таксистов, не соответствующих требованиям локализации. Послабления для частных таксистов будут действовать до 1 января 2033 года. Кроме того, меняется порядок выдачи разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси: самозанятые водители смогут осуществлять деятельность на территории любого субъекта РФ, а не только в регионе регистрации.

На фоне экономических и законодательных изменений ожидать снижения цен на такси в России вряд ли стоит, при этом Литвиненко не исключает стабилизации тарифов и выхода на плато.

«Это возможно, если во второй половине 2026 года Россия заключит соглашение об обмене кадрами с одной из стран Азии. Но для этого нужна языковая и ментальная адаптация. Даже если мы получим такое соглашение на руки, к примеру, в области дополнительной рабочей силы, то необходимо сначала получить все разрешительные документы для работы в такси. Поэтому подобные изменения стоит ожидать только в 2027 году, и то нужно будет смотреть по макроэкономическим показателям», — заключила она.

Ранее стало известно, кого ждет индексация зарплат в 2026 году, а кого сокращение премий.