Шотландская модель потратила 4,2 млн рублей на бизнес-класс из-за болезни

Модель из Шотландии Саммер Роберт на протяжении двух лет была вынуждена летать исключительно бизнес-классом, потому что ее физиологические особенности не позволяли ей разместиться в креслах экономкласса. Об этом сообщает Daily Star .

У женщины диагностирована макромастия — редкое заболевание, при котором молочные железы аномально увеличиваются. В настоящее время вес ее груди превышает 25 килограммов. Это создает серьезные трудности в повседневной жизни, включая путешествия.

По словам Роберт, каждый полет в экономклассе превращался для нее в настоящий ад, и долгое время она не знала, как решить эту проблему. Все изменилось, когда во время поездки в Таиланд она впервые попробовала пересесть на места бизнес-класса. Модель призналась, что это ощущалось как открытие совершенно нового мира.

Однако комфорт оказался платным. За два лет перелетов в бизнес-классе Саммер Роберт потратила на авиабилеты в общей сложности 38 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около 4,2 миллиона рублей по текущему курсу.

Справка: Макромастия (гигантомастия) — редкое состояние, характеризующееся чрезмерным разрастанием тканей молочной железы. Точные причины заболевания до конца не изучены, оно может быть связано с гормональными нарушениями, генетическими факторами или возникать на фоне беременности. В тяжелых случаях единственным эффективным методом лечения является редукционная маммопластика — операция по уменьшению груди.