Штраф до 5 тыс. рублей: как по закону выбрасывать строительный мусор

Штраф до 3 тыс. рублей и отдельная платная машина за мешки со штукатуркой — так для жителей Подмосковья может закончиться попытка по-быстрому выкинуть строительный мусор в обычный дворовой контейнер. По закону часть отходов после ремонта вообще нельзя класть в баки для ТКО, а вывозить их нужно через спецкомпании по договору. О том, чем грозит неправильный выброс и сколько стоит вывоз по правилам, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист юридической компании «Право-Сити» Степан Углов.

Запреты и штрафы

По словам юриста, ключевой критерий — характер и размер отходов. В обычные дворовые контейнеры, предназначенные для твердых коммунальных отходов, нельзя выбрасывать мусор от капитального ремонта, реконструкции или сноса.

«Это бетонные и кирпичные обломки, демонтированная сантехника, двери, окна, рамы, керамическая плитка, мешки с цементом и другие крупные элементы конструкций. Такие отходы по закону не относятся к ТКО», — перечислил Углов.

При этом отходы от небольшого, текущего ремонта — старые обои, мелкие обрезки, бумага, мусор до 50 см — в ряде случаев можно относить к ТКО и складывать в контейнеры или бункеры для крупногабаритного мусора, если это предусмотрено местными правилами. Вопрос регулируется Законом «Об отходах производства и потребления», постановлением правительства № 1156, Законом «Об охране окружающей среды», региональными правилами благоустройства и статьей 8.2 КоАП РФ.

Выброс строительного мусора в обычный контейнер или просто на придомовую территорию расценивается как нарушение экологических требований, отметил юрист.

«Штраф для граждан по статье 8.2 КоАП — от 2 до 3 тыс. рублей, а за повторное нарушение может доходить до 5 тыс. Фиксировать такие случаи вправе эконадзор, органы местного самоуправления, они составляют протоколы. Управляющая компания и соседи могут делать фото и видео, передавать материалы, выступать свидетелями — эти доказательства учитываются, но не заменяют официальный протокол», — уточнил эксперт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко ]

Как вывезти мусор по закону

Законный порядок вывоза зависит от того, что именно делалось в квартире. При текущем, косметическом ремонте мелкий мусор вывозит региональный оператор по ТКО: услуга уже заложена в тариф.

«Такой мусор либо можно складывать в обычные контейнеры, если он подходит под ТКО, либо в бункеры для крупногабаритных отходов. Но как только речь идет о серьезном ремонте с грудами бетона и сантехники, региональный оператор их вывозить не обязан. Собственник должен заключить отдельный договор со специализированной компанией, которая привезет контейнер и оформит вывоз», — пояснил юрист.

По его словам, стоимость таких услуг зависит от объема и района, но в любом случае это дешевле, чем штрафы и конфликты с управляющей компанией и соседями.

Отвечать за незаконно выброшенный мусор, подчеркнул эксперт, по общему правилу будет владелец квартиры.

«Перед государством источником образования отходов считается собственник помещения. Даже если ремонт делает подрядчик, в рамках КоАП чаще привлекают именно хозяина. Уже потом он может взыскать убытки с подрядчика, если в договоре было прописано, что тот обязан вывозить строительный мусор», — отметил Углов.

Юрист посоветовал заранее обсуждать вопрос вывоза при заключении договора на ремонт:

«Лучше сразу прописать, кто и за чей счет убирает за собой. А если ремонт делаете своими силами, не надейтесь на „авось“: крупные отходы нужно вывозить через спецорганизации. Тогда не придется объяснять инспектору, почему кирпичи и ванна лежат возле обычного контейнера во дворе».

